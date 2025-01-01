Met het Basislidmaatschap en Kies & Koop zie je direct welke producten het best beoordeeld zijn en maak je met gemak de juiste keuze. Ook krijg je collectief voordeel, ledenkorting en bieden we hulp om te besparen. En met jouw bijdrage steun je ons werk.
Al bijna 70 jaar sta je er niet alleen voor en kun je blind op ons vertrouwen. Onze experts testen samen met een panel van consumenten jaarlijks duizenden producten. Dat doen we in laboratoria. Zo kun je gerust én goed geïnformeerd de beste aankoop doen. Van elektronica tot matrassen en alles ertussenin.
En omdat het kiezen van een product niet altijd makkelijk is, helpen we je op weg met online keuzehulpen en productvergelijkers. Ook weet je met de 'Beste uit de Test' en 'Beste Koop' in één oogopslag waar je aan toe bent.
We helpen je om aanbieders met elkaar te vergelijken op prijs en voorwaarden. Zo weet je direct of het slim is om nog een jaar bij je energieleverancier te blijven. En of je beter af bent bij een andere zorgverzekeraar. Weinig moeite, maar veel voordeel in je portemonnee. We hebben meer dan 10 overstap- en bespaardiensten voor je.
En elk jaar organiseren we meerdere collectieven. Dit geeft jou toegang tot de beste deals met betrouwbare voorwaarden en een eerlijk maandbedrag. Zonder verrassingen achteraf. Zo kun je meedoen aan onze collectieven voor energie, cv-ketels, warmtepompen zonnepanelen en isolatie.
Als lid krijg je korting op onze boeken, e-books en tijdschriften. En op bemiddeling bij een conflict tussen jou en een bedrijf.
Samen met onze leden bepalen we wat we belangrijk vinden om te testen, te onderzoeken en te adviseren. Dus zonder invloed van bedrijven of de overheid. Zo krijg jij altijd eerlijke informatie. Al jarenlang.