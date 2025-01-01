Reisverzekeringen vergelijken

Vergelijk reisverzekeringen op premie en voorwaarden. In een paar stappen bereken je simpel de kosten van je reisverzekering. Daarvoor vragen wij een aantal persoonlijke gegevens van je. Zoals je postcode, geboortedatum en of je gezinsleden wil meeverzekeren.

Ook stellen we een aantal vragen over de reizen waarvoor je een reisverzekering wil afsluiten. Wil je alleen verzekerd zijn in Europa of juist de hele wereld? Ook is het voor de premie belangrijk om te weten hoelang je maximaal aaneengesloten op vakantie gaat.

Reisverzekering vergelijken bij Consumentenbond?

Bij de Consumentenbond vind je een goede en goedkope reisverzekering. Die kun je vaak meteen afsluiten. Geef ook aan welke aanvullende dekkingen je wil meenemen als je reisverzekeringen vergelijkt. Denk aan een medische kosten, annulering, gevaarlijke sporten of rechtsbijstand.

Alle bijkomende kosten zie je in de premie, dus je hebt geen verrassingen achteraf. Kies zelf in welke volgorde je de polissen wil vergelijken. Ga je voor de goedkoopste reisverzekering? Of kies je voor de beste voorwaarden? Vaak kun je de reisverzekering direct afsluiten.

Aanbod reisverzekeringvergelijker

We vergelijken een groot deel van alle reisverzekeringen in Nederland.

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Op dit moment ontbreken de reisverzekeringen van:

Allianz Global Assistance

Interpolis

National Academic

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1174 consumenten beoordelen verzekeringsvergelijkers van de Consumentenbond met gemiddeld een 8,4.