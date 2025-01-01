1. Ken je rechten

Sta sterker met kennis over je rechten. Bij de Consumentenbond vind je online informatie over jouw rechten.

Hoe werkt het?

Kijk wat je rechten zijn als je iets koopt en hoe het zit met garantie. Lees wat er gebeurt bij een onbetaalde rekening. Of wat je kunt doen bij een klacht over zorg of een gemiste vlucht. Met kennis over je rechten weet je wat je kunt doen bij een juridisch probleem.

Juridisch Advies is speciaal voor leden. Word lid. Dan kijken we samen met jou naar de beste oplossing voor je klacht.