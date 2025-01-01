Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Als expert in consumentenrecht helpen we je onbeperkt en onafhankelijk met ijzersterk juridisch advies. Wanneer jij het nodig hebt. Bijvoorbeeld als:
Sta sterker met kennis over je rechten. Bij de Consumentenbond vind je online informatie over jouw rechten.
Kijk wat je rechten zijn als je iets koopt en hoe het zit met garantie. Lees wat er gebeurt bij een onbetaalde rekening. Of wat je kunt doen bij een klacht over zorg of een gemiste vlucht. Met kennis over je rechten weet je wat je kunt doen bij een juridisch probleem.
Juridisch Advies is speciaal voor leden. Word lid. Dan kijken we samen met jou naar de beste oplossing voor je klacht.
Bij ons vind je ijzersterke voorbeeldbrieven om je te helpen naar een oplossing. Onze brieven zijn geschreven door experts en helpen je op weg wanneer jij vastzit.
Met de Consumentenbond Brievenhulp vind je makkelijk de juiste voorbeeldbrief. Kies je probleem, beantwoord een paar vragen en wij helpen je aan de juiste voorbeeldbrief. Of kies zelf uit een van onze vele brieven. Hiermee voelen 9 van de 10 mensen zich geholpen.
Deze dienst is speciaal voor leden. Word lid. Dan kijken we samen met jou naar de beste oplossing voor je klacht.
Bel voor persoonlijk juridisch advies. Onze juridisch experts helpen je op weg. Zodat je krijgt waar je recht op hebt.
Onze experts zitten maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur voor je klaar voor al je vragen over het consumentenrecht. Zit je met een kapot product, probleem met een aannemer of heb je een vraag over incasso’s? Dan ben je hier aan het juiste adres. We luisteren naar je verhaal en adviseren je over de vervolgstap. Onze leden geven deze dienst een 8,5.
Deze dienst is speciaal voor leden. Word lid. Dan kijken we samen met jou naar de beste oplossing voor je klacht.
Onze bemiddelaars ontzorgen je bij jouw probleem.
We nemen namens jou contact op met het bedrijf en werken hard om je juridisch probleem op te lossen. Onze bemiddelaars onderhandelen met het bedrijf en houden je goed op de hoogte. Zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over lastige gesprekken. Tot nu toe werden ruim 7 op de 10 zaken met succes bemiddeld.
Deze dienst is speciaal voor leden. Word lid. Dan kijken we samen met jou naar de beste oplossing voor je klacht.
‘Je hebt een probleem en weet niet wat je rechten zijn. Het is fijn om je te kunnen helpen met uiteenlopende vragen op het gebied van consumentenrecht. Ik geef je duidelijke uitleg over je rechten. Dat doe ik met plezier. Zo ga jij goed voorbereid aan de slag met het oplossen van je probleem.’
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