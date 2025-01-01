Vergelijk zorgverzekeringen via de Zorgvergelijker

In onze Zorgvergelijker vergelijk je zorgverzekeringen met elkaar op prijs en op hoe passend ze voor jouw situatie zijn. We vragen naar een aantal persoonlijke zaken zoals je geslacht, geboortedatum en postcode. Zo kunnen we een goede vergelijking maken. Deze informatie vragen we uit op verzoek van verzekeraars.

Daarna kies je de hoogte van je eigen risico en voor welke zorg je eventueel aanvullend verzekerd wilt zijn. Ook kun je je voorkeur opgeven voor het type basisverzekering. En je kunt aangeven welke zorgverleners jij belangrijk vindt en dus een contract moeten hebben met de verzekeraar. Vervolgens laten we de zorgverzekeringen zien die het beste bij je passen. Je kunt in veel gevallen direct via onze Zorgvergelijker overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Tusssentijds overstappen

Je kunt nu niet meer overstappen. Allleen bij uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld als je 18 wordt, of uit het buitenland komt. Bij sommige verzekeraars kun je onder voorwaarden een aanvullende polis aanpassen tijdens het lopende verzekeringsjaar. Wat de beste zorgverzekering is, verschilt per persoon.

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