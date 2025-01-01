icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Sta sterker met een klachtenbrief

Soms heb je een steuntje in de rug nodig. De Consumentenbond helpt jou onbeperkt met de juiste brief voor jouw klacht. Snel, makkelijk en oplossingsgericht. Word lid en kies voor het lidmaatschap Geld & Recht. Hiermee krijg je direct toegang tot de Brievenhulp.

Word lid

Wat is de Brievenhulp?

We schrijven samen een goede brief

Een sterke brief is een goed houvast voor jezelf om duidelijk te verwoorden wat je wilt. En ook een juridisch houvast waar je op de lange termijn veel aan hebt. Heb je een klacht, verzoek of bezwaar?

Met het lidmaatschap Geld & Recht heb je toegang tot allerlei juridische brieven. We stellen je online een paar korte vragen en selecteren zo de juiste brief voor je. Die hoef je alleen nog maar te versturen. Dat scheelt.

Krijg waar je recht op hebt

  • Toegang tot klachtenbrieven op maat

  • Het hele jaar door, precies wanneer jij het nodig hebt

  • Als lid kun je ons ook bellen voor juridisch advies

Ja, ik word lid

Ik kies voor het lidmaatschap Geld & Recht.
Bespaar 10%
  • Geld & Recht

    8,-per maand

    Hulp waar je écht verder mee komt. Met Geld & Recht zijn we er voor je financiële en juridische vragen.

    De belangrijkste voordelen