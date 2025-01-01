Soms heb je een steuntje in de rug nodig. De Consumentenbond helpt jou onbeperkt met de juiste brief voor jouw klacht. Snel, makkelijk en oplossingsgericht. Word lid en kies voor het lidmaatschap Geld & Recht. Hiermee krijg je direct toegang tot de Brievenhulp.
Een sterke brief is een goed houvast voor jezelf om duidelijk te verwoorden wat je wilt. En ook een juridisch houvast waar je op de lange termijn veel aan hebt. Heb je een klacht, verzoek of bezwaar?
Met het lidmaatschap Geld & Recht heb je toegang tot allerlei juridische brieven. We stellen je online een paar korte vragen en selecteren zo de juiste brief voor je. Die hoef je alleen nog maar te versturen. Dat scheelt.
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