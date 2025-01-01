Al bijna 70 jaar sta je er niet alleen voor en kun je blind op ons vertrouwen. Onze experts testen samen met een panel van consumenten jaarlijks duizenden producten. Dat doen we in laboratoria. Zo kun je gerust én goed geïnformeerd de beste aankoop doen. Van elektronica tot matrassen en alles ertussenin.

En omdat het kiezen van een product niet altijd makkelijk is, helpen we je op weg met online keuzehulpen en productvergelijkers. Ook weet je met de 'Beste uit de Test' en 'Beste Koop' in één oogopslag waar je aan toe bent.

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Altijd voordeel en de beste deals

We helpen je om aanbieders met elkaar te vergelijken op prijs en voorwaarden. Zo weet je direct of het slim is om nog een jaar bij je energieleverancier te blijven. En of je beter af bent bij een andere zorgverzekeraar. Weinig moeite, maar veel voordeel in je portemonnee. We hebben meer dan 10 overstap- en bespaardiensten voor je.

En elk jaar organiseren we meerdere collectieven. Dit geeft jou toegang tot de beste deals met betrouwbare voorwaarden en een eerlijk maandbedrag. Zonder verrassingen achteraf. Zo kun je meedoen aan onze collectieven voor energie, cv-ketels, warmtepompen zonnepanelen en isolatie.

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Hulp bij financiële en juridische vragen

Hoe zit het met de garantie als een product kapot gaat? En waar moet je op letten als je een hypotheek wilt afsluiten of als je meer rendement uit je spaargeld wilt halen? Deze en nog veel meer financiële en juridische vragen kunnen een hoop stress opleveren als je niet weet hoe je het aan moet pakken. Dan is het fijn als je telefonisch of online een team van experts kunt raadplegen. We staan voor je klaar. Wanneer en hoe vaak jij maar wilt.

En heb je een klacht, verzoek of bezwaar? Met Geld & Recht verstuur je eenvoudig één van onze juridische brieven. We stellen je online een paar korte vragen en selecteren zo de juiste brief voor je. Die hoef je alleen nog maar te versturen. Dat scheelt.

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