Belasting betalen bij verkoop via Marktplaats?

Dat hangt ervan af. Sinds januari 2023 zijn online platforms verplicht om informatie door te spelen aan de Belastingdienst bij meer dan 30 transacties in een jaar. Of als je voor meer dan €2000 hebt verkocht. Maar dat betekent niet dat je over de inkomsten direct belasting moet gaan betalen. Als je voor een hobby of in de privésfeer iets verkoopt, hoeft dat meestal niet. Denk aan de verkoop van oude meubels of kleding.

Verkoop je online spullen om winst te maken, dan gaat het niet meer om privéverkopen maar om een bron van inkomsten. Dan moet je over de winst belasting betalen. Bijvoorbeeld als je merkkleding of verzamelobjecten koopt en die met winst verkoopt. Twijfel je of je activiteiten verder gaan dan een hobby, dan kun je dit voorleggen aan de Belastingdienst.