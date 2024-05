Je telefoon als betaalpas

Vorig jaar was 91% van alle kaartbetalingen in Nederland ‘contactloos’. Dan betaal je door je betaalpas, telefoon of smartwatch dicht bij de betaalautomaat te houden. Alleen als je de pincode van je pas moet invoeren heb je contact met het apparaat. Bij de overige 9% werd de betaalpas in de betaalautomaat gestoken. Van alle contactloze betalingen werd zo’n 40% met een smartphone of smartwatch gedaan. Dat aandeel is sterk toegenomen: in 2018 was dat nog geen 1%.

Om met je telefoon te kunnen betalen, moet je allereerst een geschikte telefoon hebben. Daarnaast moet je bank deze betaalwijze ondersteunen. Voor betalen met een iPhone, is er Apple Pay (zie kader Apparaten van Apple). Heb je een Android-telefoon? Dan hangt het van je bank af hoe je kunt betalen. Inmiddels bieden de meeste banken Google Pay aan, maar dat roept bij sommige klanten vragen op.

Zo meldt één van onze leden: ‘Ik vind dat niemand, behalve mijn bank, inzicht hoort te hebben in mijn transactiegeschiedenis. Voor zover ik kan achterhalen krijgt Google de beschikking over mijn betaalgegevens als ik Google Pay gebruik. Bijvoorbeeld de locatie, het bedrag en bij welke winkel ik mijn aankoop deed. Dat hoeft voor mij niet. Jammer, want mobiel betalen is wel makkelijk.’

1. Wat heb ik nodig om te kunnen betalen met mijn telefoon?

Je hebt een smartphone met NFC-chip nodig. Vrijwel alle nieuwere Android-telefoons hebben zo’n chip. Je kunt checken of je telefoon een NFC-chip heeft door bij je instellingen te kijken bij ‘verbindingen’. Daar moet NFC tussen staan. Ook moet je bank mobiel betalen ondersteunen. Triodos Bank is de enige die dit (nog) niet doet.

Met Android-telefoons kun je op drie manieren betalen. De eerste is via de mobielbankieren-app van de bank zelf. ING-klanten kunnen zo mobiel betalen. Dit heet Mobiel Betalen voor Android. Maar de bank biedt sinds maart ook Google Pay aan. Volgens ING blijven beide opties voorlopig naast elkaar bestaan.

De tweede manier is via een aparte mobielbetalen-app. Volksbank (ASN Bank, RegioBank en SNS) had het zo geregeld, maar ondersteunt sinds eind maart ook Google Pay. Volksbank is van plan op termijn te stoppen met de eigen mobielbetalen-app.

De derde manier is via Google Pay. Bij ABN Amro, Rabobank, Knab en Bunq is dit de enige optie voor Android-telefoons. Triodos Bank zal op termijn ook Google Pay introduceren. Voor Google Pay is Android-versie 8.0 of hoger nodig.

2. Hoe activeer ik mobiel betalen?

Het activeren van Google Pay gaat altijd via de mobielbankieren-app van je eigen bank. Ga in die app naar ‘instellingen’, ‘service’ of ‘zelf regelen’ (afhankelijk van je bank). Dan kom je meestal direct Google Pay tegen. Je koppelt eerst de betaalrekening of betaalpas waarvoor je Google Pay wilt gebruiken. Daarna moet je je persoonsgegevens (naam, adres en telefoonnummer) checken en toestemming geven om die met Google te delen. Vervolgens tik je op ‘toevoegen aan Google Pay’. Je komt dan in de Google Wallet-app terecht. Zonder deze app kun je Google Pay niet gebruiken. Staat de app nog niet op je telefoon? Download hem dan via Google Play. In de Google Wallet-app moet je de voorwaarden van Google accepteren (zie vraag 7). Google Wallet is een soort digitale portemonnee, met digitale betaalpassen. ING-klanten kunnen ook hun creditcard toevoegen in de Wallet. Bij andere banken kan dit (nog) niet.

Bankier je bij ASN Bank, RegioBank of SNS? Dan kun je nu nog de aparte Mobiel Betalen-app van je bank downloaden. Binnen die app voeg je een betaalrekening toe. Dit doe je door in te loggen in de mobielbankieren-app. Vervolgens kies je de rekening waarvan je de betaalpas wilt toevoegen. Daarna moet je een pincode kiezen. Die gebruik je als je bedragen boven de €50 wilt afrekenen (zie vraag 3).

Volksbank ondersteunt ook Google Pay. Zoals gezegd wil de bank op termijn stoppen met de mobielbetalen-app. Ben je ING-klant en wil je geen Google Pay gebruiken? Je kunt nu nog Mobiel Betalen voor Android gebruiken. Via de mobielbankieren-app kun je een digitale pas aanmaken. Ook hierbij moet je een pincode kiezen om betalingen boven de €50 te bevestigen. Volgens ING blijft deze optie voorlopig bestaan.

3. Hoe betaal ik in een winkel of restaurant?

Contactloos betalen met je telefoon via Google Pay werkt deels hetzelfde als met je betaalpas. Je kunt overal betalen waar dat ook contactloos met je pas kan. Voor bedragen onder de €50 hoef je nu meestal alleen je telefoon bij de betaalautomaat te houden. Je moet wel eerst het scherm aanzetten, dus uit de slaapstand halen. Dit doe je door op de aan/uitknop te drukken. Ontgrendelen is niet nodig. Je kunt niet eindeloos zonder ontgrendeling betalen. Banken hanteren een maximumbedrag (zoals ING €100) of een maximaal aantal betalingen (vaak drie) zonder ontgrendeling. Voor bedragen boven de €50 moet je je toestel altijd ontgrendelen. Dat doe je met je pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning. Google is bezig met aanpassingen: daarna zal bij elke betaling (ook onder €50) om ontgrendeling gevraagd worden. Na het ontgrendelen houd je de telefoon bij de automaat en dan heb je betaald.

Zonder Google Pay kunnen ING-klanten met Mobiel Betalen voor Android tot €50 afrekenen. Dit doen ze door simpelweg hun telefoon bij de betaalautomaat te houden. Het telefoonscherm moet wel aan staan, maar hoeft niet ontgrendeld te zijn. Bedragen boven €50 moet je bevestigen met een zelfingestelde pincode, een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Dit geldt ook als je meerdere betalingen hebt gedaan die optellen tot €50. Houd eerst je telefoon bij de betaalautomaat. Zo nodig krijg je een melding dat je je pincode moet invoeren. Toets de code in op je telefoon, of gebruik je vingerafdruk of gezichtsherkenning. Daarna houd je je telefoon weer bij de betaalautomaat. Je kunt ook instellen dat je bij elk bedrag je pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning gebruikt.

Klanten van de Volksbank gebruiken de eigen mobielbetalen-app. Tot €50 hoef je alleen het scherm aan te zetten, maar niet te ontgrendelen. Voor bedragen boven €50 of als meerdere betalingen samen €100 zijn, moet je een extra check doen. Dit kan met een zelfingestelde pincode of vingerafdruk. Je kunt ook instellen dat je altijd met pincode of vingerafdruk bevestigt.

4. Ik heb meerdere betaalpassen, hoe werkt dat?

Bankier je bij meer dan één bank of heb je meerdere rekeningen bij één bank, dan kun je binnen Google Wallet één betaalpas instellen als standaard. Zoek die door je passen boven in de Wallet te ‘swipen’ (vegen). Tik onderaan op ‘gegevens’ en dan op ‘standaard instellen voor contactloze betalingen’. Als je eenmalig met een andere pas wilt betalen, kies je die kaart. Daarna houd je je telefoon met de Google Wallet-app open bij de betaalautomaat. De volgende keer betaal je weer met de standaardpas. Wissel je vaak van digitale betaalpas, dan moet je dus steeds een extra handeling uitvoeren.

Wisselen van of naar een digitale kaart die niet in Google Wallet staat, is iets omslachtiger. Je kunt namelijk maar één betaal-app als standaard instellen. Je moet dan dus bij elke betaling instellen of je via de Google Wallet-app wilt betalen of via een andere app

5. Heb ik altijd internet nodig?

Je kunt maximaal tien keer betalen zonder internetverbinding. Daarna moet je opnieuw verbinding maken met internet.

6. Is het veilig om met mijn telefoon te betalen?

Betalen met een telefoon is net zo veilig als contactloos betalen met je betaalpas. Als iemand je telefoon in handen krijgt kan die er kleine bedragen mee betalen zonder code. Banken vergoeden die schade meestal. Het is wel belangrijk om je telefoon goed te beveiligen. Gebruik je een code om je toestel te ontgrendelen, zorg er dan voor dat die niet makkelijk te achterhalen is. Met een vingerafdruk of gezichtsherkenning kan niemand met je telefoon betalen. En meld diefstal van je telefoon altijd zo snel mogelijk bij je bank.

7. Hoe zit het met mijn privacy als ik Google Pay gebruik?

Om Google Pay te activeren, moet je bank een aantal persoonsgegevens (naam, adres en telefoonnummer) delen. Google controleert of deze overeenkomen met je Google-account. Voor verdere informatie verwijzen de banken je allemaal door naar Google en de privacyverklaring van Google.

Op de website van de Rabobank staat bijvoorbeeld: ‘Google heeft alleen toegang tot de transacties die jij met Google Pay hebt gedaan. Google kan deze informatie gebruiken voor andere doeleinden en delen met derden. Google is hier zelf verantwoordelijk voor.’ Wil je deze gegevens niet delen met Google, dan kun je volgens de bank altijd kiezen voor een alternatief. Als je een Android-telefoon hebt, komt dat alternatief neer op een fysieke betaalpas. Ook andere banken wijzen je er vooral op dat Google verantwoordelijk is voor het gebruik van je persoonsgegevens. Voor meer informatie en bijvoorbeeld privacy-instellingen verwijzen ze je naar Google.

Wij vinden dat banken zelf ook duidelijker moeten zijn over wat Google met je betaalgegevens doet.