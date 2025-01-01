Black Friday

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Gaat een product tijdens de garantieperiode kapot, dan heb je recht op gratis reparatie of vervanging. Maar wat doe je als de verkoper niet meewerkt? Stap voor stap helpen we je op weg naar de juiste oplossing.
Als je een levertijd hebt afgesproken, moet de leverancier zich aan deze afspraak houden. Maar wat doe je als hij zich er niet aan houdt? Stap voor stap helpen we je op weg naar de juiste oplossing.
Soms ben je ontevreden over een product en kun je de aankoop nog terugdraaien. Hoe zit het met bedenktijd? En wat doe je als een bedrijf niet meewerkt? Stap voor stap helpen we je op weg naar de juiste oplossing.