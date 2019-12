Voor het lezen en beheren van e-books is Calibre een absolute aanrader. Het programma sorteert je boekencollectie in iedere gewenste volgorde. Je kunt je collectie makkelijk doorzoeken. Calibre kan overweg met een groot aantal bestandsformaten, zoals epub, mobi, docx en pdf. Omzetten naar een ander bestandsformaat kan ook. Na het aansluiten van een e-reader herkent Calibre de hem automatisch, waarna je de boeken kunt overzetten. Calibre heeft zelfs een speciale bewerker om zelf e-books mee te maken. Tot slot kun je boeken kopen in een groot aantal webshops.

Windows, Mac, Linux

Nederlandstalig

