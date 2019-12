Voor het kopiëren van een film van dvd of blu-ray naar de computer is HandBrake een prima hulpmiddel. Heeft een (gekochte) dvd een kopieerbeveiliging, dan zal dit niet lukken. Er is keus uit een groot aantal bestandsformaten. HandBrake kan ook heel goed video’s van het ene naar het andere bestandsformaat converteren. De software is gebruiksvriendelijk dankzij meerdere voorkeursinstellingen. Kies bijvoorbeeld omzetten voor iPhone om de film optimaal op deze smartphone te bekijken.

Windows, Mac, Linux

Engels- en Franstalig

