Voor het tikken van een brief, het maken van een spreadsheet en het geven van een presentatie is een officepakket onmisbaar. LibreOffice is een volwaardig alternatief voor het bekende maar prijzige Office van Microsoft. Het heeft bijna alle mogelijkheden van Office, al ogen ze wat gedateerd. De integratie met een clouddienst ontbreekt. Je kunt niet samen met iemand anders via de cloud aan een document werken. Het importeren van Microsoft Office-documenten is mogelijk, al gaat het bij ingewikkelde tabellen nog weleens mis.

Windows, Mac, Linux

Nederlandstalig

