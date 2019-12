MozBackup is een heel simpel programma waarmee je een back-up maakt van alle mails en instellingen van Thunderbird (en van de browser Firefox). Bewaar de back-up op een andere, externe harde schijf. Mocht de schijf met Thunderbird stukgaan of getroffen worden door malware, dan kun je de mails opnieuw importeren op een nieuwe schijf. Je kunt een uitbreiding voor de Nederlandse taal apart downloaden, maar echt nodig is het niet. Pas op voor valse downloadknoppen.

Windows

Nederlandstalig

