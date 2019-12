Veel mensen hebben een muziekverzameling bestaande uit mp3’s, maar is de naamgeving een rommeltje. Wat was 01.mp3? MusicBrainz Picard helpt om orde in de chaos te brengen. De software analyseert de muziek en vergelijkt het met een grote onlineliedjesdatabase. Als er een match is, past het programma de metagegevens van het mp3-bestand aan. Zelfs de albumhoes wordt toegevoegd. Het resultaat is een opgeschoonde muziekcollectie.

Windows, Mac, Linux

Engelstalig

Naar MusicBrainz