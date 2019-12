Paint.net was bedoeld als opvolger van het zeer beperkte Windows Paint en is uitgegroeid tot een volwaardige beeldbewerker. Niet zo uitgebreid als Photoshop, maar goed genoeg voor veel gebruikers. Natuurlijk kun je er beelden mee rechtzetten en uitsneden maken, maar ook met lagen werken. En er zijn allerlei geavanceerde filters. De functie ‘rode ogen verwijderen’ is ook de moeite waard.

