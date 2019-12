Software verwijderen kan in Windows, maar het is afwachten of alle programmaonderdelen netjes worden opgeruimd. Revo Uninstaller pakt het grondiger aan en is aan te bevelen als je regelmatig software installeert om even uit te proberen. Revo beperkt de hoeveelheid rommel op de computer en dat komt de snelheid en stabiliteit van het systeem ten goede. Maar let goed op: het kan ook te veel opruimen en schade aanrichten. De gratis versie is verstopt onder de knop Downloads.

