Vraag: Ik heb begrepen dat koken in aluminium pannen slecht is voor de gezondheid. Geldt dat ook voor het opwarmen van eten in aluminiumfolie in de oven?

Antwoord: Aluminium kan via kookgerei of verpakkingsmaterialen in kleine hoeveelheden in voedsel terechtkomen. Dat komt doordat aluminium oplost in combinatie met zout of zuur. Daarom hebben aluminium blikjes aan de binnenkant een beschermlaag. Gebruik liever geen aluminium pannen, schalen, potten of folie voor het bereiden of bewaren van heel zure of zoute voedingsmiddelen. Denk hierbij aan vruchtensappen, rabarber, tomatenpuree en zoute haring.

Overigens krijg je bij een gezond en gevarieerd voedingspatroon niet snel te veel aluminium binnen. Je lichaam neemt dat in heel kleine hoeveelheden op en voert de rest via de nieren af.

Wieke van der Vossen-Wijmenga, expert Voedselveiligheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 4, 2021

