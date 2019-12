Besmetting door buitendouche

Vraag: Ik heb een zonnedouche voor bij het buitenzwembad; een staande douche waarbij het water door de zon wordt verwarmd. In hoeverre is zo'n douche legionellavrij? En is de leverancier verantwoordelijk bij besmetting?

Antwoord: De legionellabacterie groeit in stilstaand of langzaam stromend water van tussen de 20 en 60 °C. Wanneer de zonnedouche wordt gevuld met water (dat al besmet kan zijn) kan een legionellabesmetting ontstaan. Het water staat namelijk stil en de temperatuur is in de zomer al snel boven 20 °C. Bovendien kan in de waterzak, leiding of slang een zogenoemde biofilm ontstaan waar de bacterie zich in nestelt.

Het RIVM waarschuwt ook voor tuinslangen met stilstaand water. In feite werkt een zonnedouche hetzelfde. De leverancier is verantwoordelijk voor een deugdelijk product, maar niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen. Het product wordt niet verkocht als 'legionellaveilig'.

Hugo ter Hoeve, directeur en eigenaar Legionella Research Nederland

Gezondgids 3, juni 2016

