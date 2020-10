Vraag: Onlangs hoorde ik dat je geen bloeddonor meer kunt worden als je een bloedtransfusie hebt gehad. Waarom is dat?

Antwoord: Wie na 1 januari 1980 een bloedtransfusie heeft ontvangen mag inderdaad geen bloeddonor zijn. Deze maatregel is genomen naar aanleiding van de gekkekoeienziekte-epidemie in de jaren 80 en 90. Deze ‘prionziekte’ bij koeien is overdraagbaar naar mensen als zij besmet rundvlees eten.

Prionen zijn afwijkende, ziekmakende eiwitten die het lichaam niet kan afbreken. Ze leiden tot een kettingreactie waardoor ook andere eiwitten een afwijkende vorm aannemen en daardoor niet meer afgebroken worden. Prionen richten schade aan in de hersenen, wat uiteindelijk leidt tot ernstige ziekte en de dood.

De ziekte kan ook van mens op mens worden overgedragen via een bloedtransfusie. Er zijn geen tests die prionen opsporen in bloed. Daarom wordt iedereen die na 1 januari 1980 een transfusie heeft ontvangen uitgesloten als bloeddonor.

Ed Slot, secretaris Medische Zaken Concernstaf bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Gezondgids 5, 2020

