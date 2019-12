Bonen roerbakken

Vraag: Ik koop weleens schoongemaakte groentemengsels met bijvoorbeeld sperzie- en sojabonen. De bereiding hiervan is bij roerbakken korter dan bij koken. Is dat slecht voor de spijsvertering?

Antwoord : Rauwe peulvruchten bevatten het giftige planteneiwit lectine. Als je te veel lectine binnenkrijgt, kun je misselijk worden en buikpijn, koorts en diarree krijgen. Gebeurt dit te vaak, dan kan het zelfs je darmen en nieren beschadigen. Verhitting door koken maakt lectine onschadelijk. Kook (gedroogde) peulvruchten daarom altijd gaar. Dit geldt ook voor sperziebonen en sojabonen. Peulvruchten uit pot en blik zijn al voldoende gaar.

Ook roerbakken maakt lectine onschadelijk. De verhitting vindt alleen anders plaats dan bij koken: bij roerbakken is het vooral de olie die de warmte geleidt, bij koken is dit het water. Bij roerbakken zijn groenten – en dus ook peulvruchten – vaak sneller gaar, omdat de temperatuur hoger is dan bij koken. Het roerbakken van peulvruchten is dus niet slecht voor de spijsvertering, zolang je er maar voor zorgt dat de peulvruchten gaar worden.

Rosa Rolvink, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 6, 2019

