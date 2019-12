Chemicaliën in maandverband

Antwoord: Geurstoffen worden in allerlei verzorgingsproducten gebruikt. Dus behalve in maandverband, inlegkruisjes en luiers ook in shampoo, zeep, deodorant, tandpasta, parfum en make-up. De producten komen vaak in direct contact met de huid. Er is al 40 jaar Europese wetgeving op het terrein van deze producten om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn. Zo moeten bijvoorbeeld de EU-lidstaten de veiligheid bij gebruik zelf controleren.

Voor Nederland bekijkt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of de producenten en handelaren zich aan de wet houden. De verantwoordelijke firma die het product op de markt brengt, moet daarom bekend zijn en de gebruikte ingrediënten (International Nomenclature of Cosmetic Ingredient geheten) moeten te vinden zijn voor de NVWA. Het gebruik van dergelijke stoffen is dus in Europa aan strenge wetten gebonden, en je kunt al deze producten in principe veilig gebruiken.

Aalt Bast, hoogleraar Humane Toxicologie aan de Universiteit van Maastricht

Gezondgids 2, april 2017

Terug naar het overzicht