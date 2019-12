Crème in een potje niet hygiënisch

Vraag: De gezichtscrème die ik elke dag gebruik, zit in een potje. Nu heb ik gehoord dat de crème snel verontreinigt als ik met mijn vinger in de pot zit. Als dat waar is, waarom worden we daar dan niet voor gewaarschuwd?

Antwoord: Bij de ontwikkeling van een crème houdt de fabrikant rekening met het gebruik en de verpakking van het product, en stopt er conserveringsmiddelen en andere hulpstoffen in. Deze beschermen tegen bederf. Bij normaal gebruik, ook met een vinger of een kwastje of spatel, krijgen bacteriën en schimmels dan ook geen kans. Wel is het verstandig de crème met schone handen te gebruiken. En de pot kun je het best gesloten bewaren om verontreiniging tegen te gaan.

Het product is minstens zo lang houdbaar als de verpakking aangeeft. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2009 de houdbaarheid van een aantal producten tijdens gebruik onderzocht en in orde bevonden. De producten bleken ook na de aangegeven houdbaarheidsdatum nog te gebruiken.

Ronald van Welie, directeur Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist

Gezondgids 5, oktober 2014

