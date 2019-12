Antwoord: Stoppen of niet? Voor veel antidepressivagebruikers is het een belangrijk onderwerp. Voor elk geneesmiddel (en voor elke geneeskundige behandeling) geldt dat de voordelen van het gebruik groter moeten zijn dan de nadelen. Of stoppen een goede optie is, verschilt van persoon tot persoon. Heel belangrijk is het daarom de beslissing te bespreken met je arts en je omgeving.

Ongeveer 20 tot 40% van de mensen krijgt na het stoppen met antidepressiva onttrekkingsklachten, zoals griepachtige verschijnselen, stemmingswisselingen of slaapproblemen. Wees hier dus op voorbereid. Over het algemeen geldt: hoe sneller je afbouwt, hoe ernstiger de onttrekkingsverschijnselen. Maak daarom met je arts een concreet afbouwplan met een geleidelijke afbouw.

Bespreek verder wanneer je contact opneemt met je arts. Bijvoorbeeld als de onttrekkingsverschijnselen aanhouden of als de depressie terugkomt. En kijk ook eens op antidepressiva.nl.

Christiaan Vinkers, psychiater en onderzoeker bij Amsterdam UMC

Gezondgids 2, 2019

