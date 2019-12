Kosten kroon

Antwoord: Materiaal- en techniekkosten zijn meestal niet in het tarief van de behandeling opgenomen en mag de tandarts dus aanvullend in rekening brengen. Een specifiek bedrag hiervoor is niet te noemen. Wel moet de tandarts de kosten van de gebruikte materialen en technieken een-op-een doorberekenen. Dit wil zeggen dat hij niet meer mag rekenen dan de inkoopprijs die hij zelf heeft betaald aan bijvoorbeeld een tandtechnicus of een tussenpersoon.

Om zeker te weten of je tandarts de juiste prijzen in rekening brengt, kun je de inkoopfactuur opvragen bij zijn praktijk. Die is verplicht deze te geven als je hierom vraagt. Maakt je tandarts de kroon zelf, dan gelden de maximumtarieven zoals vastgesteld in de ‘Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer’. Deze is te vinden op puc.overheid.nl/nza.

Erik Bloem, woordvoerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Gezondgids 5, 2019

