Geen spierpijn, wel spiergroei

Vraag: Ik sport veel, en doe onder meer aan krachttraining. Nu vraag ik me af of de uitspraak ‘no pain, no gain’ opgaat: is er zonder spierpijn na het sporten geen vordering of spiergroei?

Antwoord: Er zijn twee vormen van spierpijn. Vroege spierpijn is een brandend gevoel in de spieren tijdens of vlak na inspanning. Door opstapeling van melkzuur – een afvalstof – in de spieren worden de zenuwuiteinden geprikkeld, waardoor pijn ontstaat. Verlate spierpijn, die zo’n 24 tot 48 uur na het sporten ontstaat, wordt veroorzaakt door scheurtjes in spiervezels. De spieren doen dan pijn en zijn minder belastbaar. Deze scheurtjes zijn niet slecht, ze zorgen er juist voor dat je sterker wordt. Het lichaam gaat de scheurtjes repareren, waardoor een supercompensatie ontstaat: het lichaam herstelt zich boven het oorspronkelijke niveau en bereidt zich voor op de volgende zware belasting door extra spiervezels aan te maken. Spierpijn is niet noodzakelijk voor spiergroei. Spieren worden beter door trainen. Trainen met spierpijn mag, mits je een andere spiergroep traint. Dit om echte spierblessures te voorkomen.

Arnold Brons, sportarts bij de Sportartsen groep

Gezondgids 1, februari 2016

Terug naar het overzicht