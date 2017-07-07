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Groente en fruit via geïmpregneerde plantenbak

Vraag: Bij een tuincentrum kocht ik een plantenbak om zelf groente en fruit te telen. Eenmaal thuis bleek het hout geïmpregneerd te zijn. Omdat planten contact hebben met het hout, nemen ze het giftige impregneermiddel op. Waar had ik op moeten letten bij de aanschaf van een plantenbak om groente en fruit in te telen?

Antwoord: Vreemd dat een tuincentrum een geïmpregneerde bak verkoopt voor zelf te kweken groente. Er zijn veel duurzamere en gezondere opties. Zo is er hout dat met hoge temperatuur en druk is verduurzaamd. Ook is van nature duurzamer hout als lariks of kastanje te gebruiken, of tweedehands tropisch hardhout. Hout met een FSC-keurmerk komt uit duurzaam beheerde bossen. Let wel op, want ook dit hout kan geïmpregneerd zijn.

Peter van der Wilt, expert Energie, Consumentenbond
Gezondgids 6, december 2015

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