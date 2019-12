Groente en fruit via geïmpregneerde plantenbak

Antwoord: Vreemd dat een tuincentrum een geïmpregneerde bak verkoopt voor zelf te kweken groente. Er zijn veel duurzamere en gezondere opties. Zo is er hout dat met hoge temperatuur en druk is verduurzaamd. Ook is van nature duurzamer hout als lariks of kastanje te gebruiken, of tweedehands tropisch hardhout. Hout met een FSC-keurmerk komt uit duurzaam beheerde bossen. Let wel op, want ook dit hout kan geïmpregneerd zijn.

Peter van der Wilt, expert Energie, Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2015

