Vraag: Helpt gemberthee bij reumatische handen? Op internet las ik dat je er wel voorzichtig mee moet zijn als je bloedverdunners gebruikt. Hoeveel gemberthee mag je dan per dag drinken?

Antwoord: Het drinken van gemberthee bij reumatische handen kan niet op grond van onderzoek worden aangeraden. Er zijn wel aanwijzingen dat gemberextract bepaalde klachten bij reumatoïde artritis kan verminderen. Omdat niet goed bekend is of deze aanwijzingen daadwerkelijk kloppen, kunnen wij helaas niet vertellen of dit ook voor gemberthee geldt en hoeveel je hier dan van zou moeten drinken.

Het klopt dat gember in verband wordt gebracht met het versterken van de werking van bepaalde bloedverdunners. Op deze manier zou gember het risico op bloedingen kunnen verhogen. Dit risico wordt niet beïnvloed door het al dan niet gelijktijdig innemen van gemberthee en een bloedverdunner. Raadpleeg eerst je huisarts of apotheker als je bloedverdunners gebruikt en gemberthee wilt drinken.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 3, juni 2017

