Goed middel bij hoofdluis

Antwoord: Het natte haar twee weken lang elke dag intensief kammen met een speciale netenkam zonder hoofdluismiddel is waarschijnlijk even effectief als dezelfde behandeling mét hoofdluismiddel. Met wat crèmespoeling wordt het doorkammen gemakkelijker.

Er zijn ook diverse lotions en shampoos te koop op basis van dimeticon, malathion of permetrine. Middelen met dimeticon hebben de voorkeur omdat daar geen insecticiden in zitten. Dimeticon vormt een afsluitend laagje over de hoofdluis, waardoor de hoofdluis stikt. Bovendien kan er geen resistentie tegen dimeticon ontstaan, terwijl die kans er wel is bij permetrine en in mindere mate bij malathion. Gebruik in elk geval een geregistreerd geneesmiddel met dimeticon; dat is nu alleen XTLuis Lotion.

Een andere mogelijkheid is een professionele heteluchtbehandeling met een zogenoemde LouseBuster. Eén behandeling doodt tot 88% van de luizen en 99% van de eitjes en kost circa €90. Uitsluitend kammen is redelijk eenvoudig, goedkoop én zonder middelen. Voor mij een aanrader.

Desirée Beaujean, hoofd Richtlijnontwikkeling landelijke coördinatie infectieziektebestrijding, RIVM

Gezondgids 1, februari 2014

