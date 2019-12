Granaatappel en bloeddruk

Vraag: Sinds ik gedurende 6 weken zo’n 2 granaat­appels per week eet, is mijn bloeddruk gezakt van 150/90 mm Hg naar 145/90 mm Hg. Ook is mijn cholesterolgehalte gezakt van 4,6 mmol/l (HDL) en 2,6 mmol/l (LDL) naar respectievelijk 2,4 mmol/l en 1,9 mmol/l. Ik gebruik de bloedverdunner clopidogrel. Kan ik veilig granaatappel blijven eten?

Antwoord: Door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat dagelijks gebruik van granaatappel (Punica granatum) bloeddrukverlagend werkt: de bovendruk kan met 5 mm Hg afnemen en de onderdruk met 2 mm Hg. Er is alleen geen invloed gevonden van het gebruik van granaatappel op lipiden, zoals cholesterol en triglyceriden. Wel is in diergeneeskundig onderzoek (met konijnen) gezien dat het bloedverdunnend werkt. Het consumeren van granaatappel zou dan ook de werking van het antistollingsmiddel clopidogrel kunnen versterken. Bespreek met de voorschrijver van het middel of dit wenselijk is.

Over mogelijke interacties tussen clopidogrel en granaatappel staat niets in het Farmacotherapeutisch Kompas, een vakblad over geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Maar dat ze tot op heden niet zijn gerapporteerd, wil niet zeggen dat ze er niet zijn.

Mark Brueren, huisarts

Gezondgids 4, augustus 2017

Terug naar het overzicht