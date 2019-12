Heilzame cannabidiol

Antwoord: Cannabidiol (CBD) is een van de werkzame bestanddelen in cannabis. Je wordt er niet ‘high’ van. Daar zorgen andere bestanddelen, zoals tetrahydrocannabinol (THC) voor. CBD wordt vrij verkocht als hennepolie en in de vorm van pasta en capsules. Hier zit geen of zeer weinig THC in. Aan CBD wordt soms een geneeskrachtige werking toegeschreven, maar dat is (nog) niet bewezen door goed uitgevoerd onderzoek. Wel blijken diverse gebruikers er baat bij te hebben. Zo ervaren sommigen een afname van chronische pijnklachten. In bepaalde gevallen wordt olie met een hoger CBD-gehalte – alleen op recept – gebruikt bij epilepsie. Er is vooralsnog geen grond om het gebruik van CBD te adviseren.

Wil je toch Cannabidiol proberen? Raadpleeg eerst je huisarts voordat je dit middel gebruikt.

Adrianne Faber, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 2, april 2017

