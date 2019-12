Vraag: Sinds een tijdje heb ik een hoortoestel. Hoe vaak en waarmee kan ik dat het best reinigen? En waarom is dit eigenlijk nodig?

Antwoord: Goed onderhoud van een hoortoestel is belangrijk vanuit hygiënisch oogpunt. Bij aanschaf van het toestel moet de audicien vertellen hoe je het apparaat schoonmaakt. Dit is afhankelijk van het soort toestel. Ook is het te lezen in de onderhoudsinstructies. Toestellen met een luidspreker in het oor zijn overigens niet zelf schoon te maken, dat doet de audicien.

Andere soorten hoortoestellen zijn dagelijks schoon te maken met desinfecterende doekjes. Verder heeft een maatwerk-oorstuk een ventilatieopening, die elke dag met een speciale reinigingspen doorgeprikt moet worden om het oorsmeer te verwijderen.

Een oorstuk dat is los te koppelen van het toestel is wekelijks schoon te maken met reinigingstabletten. Het los te maken dunne geluidsslangetje kun je beter elke dag even doorpikken met een speciale reinigingspen.

Verder is het advies bij hoortoestellen met een ‘dome’ minimaal elke 2 maanden het dopje dat in het oor gaat (tip of parapluutje) te vervangen.

Conny Polleunis, audioloog en bestuurslid bij stichting Audicienregister

Gezondgids 1, 2019

