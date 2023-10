Ingrediënten herkennen

Antwoord: Er zijn duizenden ingrediënten die in cosmetische- en verzorgingsproducten kunnen zitten. Zo bestaan er alleen al 10.000 chemische verbindingen die vallen onder de definitie PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen). Het is daardoor niet zo eenvoudig om ingrediënten te herkennen die je beter kunt vermijden. Wel zijn er apps en websites die hulp kunnen bieden. Vaak richten die zich op een bepaald aspect van een stof, bijvoorbeeld op microplastics of allergenen.

Op de website waarzitwatin.nl staat overzichtelijke en betrouwbare informatie per chemische stof en per product. Daarnaast zijn er apps die nuttig kunnen zijn, zoals Beat the microbead, Inci beauty en Dermascore. De laatste is er alleen voor Androidtelefoons.

Lauri ten Grotenhuis, expert persoonlijke verzorging bij de Consumentenbond

Gezondgids 5, 2023

