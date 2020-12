Insecticide

Antwoord: Insecticiden zijn biociden. Biociden hebben een toelating nodig van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en bio­ciden. Die wordt alleen gegeven als is aangetoond dat ze veilig zijn.

Een toelating is te controleren met een toelatingsnummer op de verpakking. Dit nummer bestaat meestal uit 5 cijfers en de letter N, of 11 cijfers en de letters NL.

Als een product met een biocide een toelatingsnummer heeft en als je het gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, kun je ervan uitgaan dat het product veilig is. Dat wil zeggen: bij juist gebruik zijn er geen schadelijke effecten op de gezondheid te verwachten. Maar dat wil niet zomaar zeggen dat het product ook veilig is in de buurt van voeding. Als dit niet zo is, moet het in de gebruiksaanwijzing staan. Gebruik het product in dat geval niet in de buurt van eten of de eettafel.

Toxicologen van waarzitwatin.nl

Gezondgids 6, 2020

