Insecticide

Antwoord: Insecticiden zijn biociden, die een goedkeuring nodig hebben van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zo’n toelating is te controleren via een nummer op de verpakking: die bestaat meestal uit 5 cijfers en de letter N, of 11 cijfers en de letters NL.

Als een product met een biocide zo’n toelatingsnummer heeft en als je het gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, kun je ervan uitgaan dat het product veilig is en geen schadelijke effecten op je gezondheid geeft. Maar dat wil niet zeggen dat het ook veilig is in de buurt van voeding. Als dit niet zo is, moet dat in de gebruiksaanwijzing staan. Gebruik het product in dat geval niet in de buurt van eten of de eettafel.

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