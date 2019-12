Kaliumzout en bloeddrukverlagers

Antwoord: LoSalt is een zoutvervanger waarin keukenzout (natriumchloride) voor een groot deel is vervangen door ander zout, kaliumchloride. Overmatige natriuminname wordt gezien als belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk. Perindopril is een bloeddrukverlager die onder meer werkt door de hoeveelheid natrium die het lichaam uitscheidt, te verhogen. Een gevolg hiervan is ook dat het lichaam minder kalium uitscheidt. Gecombineerd met een zoutvervanger die kalium bevat, kan dat ertoe leiden dat de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog wordt. Symptomen hiervan kunnen zijn slapheid, spierkrampen en in ernstige gevallen hartritmestoornissen. Het is daarom belangrijk advies te vragen aan een arts of apotheker bij het gebruik van geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk met daarnaast een zoutvervanger. Hetzelfde geldt voor mensen met hartmedicatie of een verminderde nierfunctie.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 1, februari 2017

Terug naar het overzicht