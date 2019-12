Kaliumzout in plaats van keukenzout

Vraag: De Consumentenbond voert campagnes tegen verborgen zout in alledaagse levensmiddelen. Nu las ik in een artikel van een voedingskundige over kaliumchloride als alternatief voor gewoon zout (natriumchloride). Waarom adviseert de Consumentenbond dit niet?

Antwoord: Voor veel consumenten is zout met kaliumchloride inderdaad een beter alternatief voor keukenzout (100% natriumchloride). Kaliumchloride kan helpen de bloeddruk laag te houden. Er zijn ook groepen mensen voor wie veel kalium schadelijk is voor de gezondheid. Bij mensen met nierproblemen en mensen die bepaalde plaspillen en/of ACE- remmers gebruiken, kan het kaliumgehalte in het bloed snel te hoog worden. In deze gevallen is overleg met de arts over het gebruik van kaliumzout noodzakelijk.

Overigens krijgen we het meeste natrium binnen via producten uit de supermarkt. Daarom maakt de Consumentenbond zich sterk voor zoutverlaging in levensmiddelen.

Henry Uitslag, campagneleider Voeding Consumentenbond

Gezondgids 4, augustus 2016

Lees ook:

Campagne Verborgen zout

Test zout in brood (pdf)

Terug naar het overzicht