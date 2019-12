Kangenwater (alkalisch)

Vraag: Regelmatig hoor ik over alkalisch (basisch) water, een vloeistof met een pH-waarde tussen de 8,5 en 9,5. Elke dag Kangenwater of Alkadruppels, zoals het wordt genoemd, zou helpen tegen bijvoorbeeld hoge bloeddruk, pijnlijke gewrichten en nier- en galstenen. Heeft het echt zo’n positieve werking, of is dat een sprookje?

Antwoord: Was het maar zo eenvoudig dat je met een paar alkalische druppels een reeks gezondheidsproblemen voorkomt of zelfs bestrijdt. Hier is geen bewijs voor. En al zou er een relatie zijn, dan is er ook meer voor nodig dan een paar alkalische druppels om de zuurgraad van het lichaam te veranderen. Deze theorie lijkt daarom vooral vanuit commercieel oogpunt interessant, aangezien het apparaat om zelf basisch water te maken duizenden euro’s kost.

Het evenwicht tussen zuur en het tegenovergestelde, dat base (of basisch of alkalisch) heet, is belangrijk in ons lichaam. Daarom heeft het ook een prima mechanisme om dat evenwicht zelf te regelen. Daar is geen alkalisch water voor nodig.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 4, augustus 2014

