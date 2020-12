Vraag: Via mijn zus in Canada kreeg ik het middel Polysporin dat mij van mijn koortslip afhielp. Waarom is Polysporin niet in Nederland verkrijgbaar?

Antwoord: Er kunnen verschillende redenen zijn dat een middel niet op de Nederlandse markt verkrijgbaar is. Bijvoorbeeld omdat een fabrikant nooit geprobeerd heeft het middel op de Nederlandse markt te brengen. Of omdat het middel hier niet is toegelaten.

Polysporin is een crème met een antibioticum (een bacteriedodend middel). Ondanks uw goede ervaringen is het niet wenselijk dit middel bij een koortslip te gebruiken. Een koortslip wordt veroorzaakt door een herpesvirus en een antibioticum bestrijdt alleen bacteriën, geen virussen. Het advies bij een koortslip is om 4 tot 6 keer per dag een vette crème met zinkoxide of zinksulfaat op de blaasjes aan te brengen tot deze zijn ingedroogd.

Linda Mulder-Wildemors, apotheker/onderzoeker bij SIR Institute, Leiden

Gezondgids 6, 2020

