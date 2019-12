Vraag: Mijn bloeddruk is al tijden aan de lage kant. Hierdoor ben ik vaak duizelig. De huisarts raadde mij aan mijn zoutinname te verhogen. Is dat verstandig?

Antwoord: De Gezondheidsraad adviseert niet meer dan 6 gram zout per dag te eten. Gemiddeld krijgen we echter 8,5 gram zout binnen. Te veel zout eten kan een hoge bloeddruk en een groter risico op hart- en vaatziekten veroorzaken. Ook geeft het direct schade aan de nieren. Mijn advies is daarom geen extra zout te eten bij een lage bloeddruk.

Er zijn gelukkig ook andere mogelijkheden om uw klachten tegen te gaan. Span bij een licht gevoel in het hoofd de been- en bilspieren aan of maak passen op de plaats. Dat verhoogt op dat moment de bloeddruk. Neem daarnaast de tijd om op te staan. Zo krijgt het lichaam tijd om de bloeddruk aan te passen aan je houding. Zorg er ook voor dat je voldoende drinkt, met name als je door warmte of een buikgriep veel vocht verliest.

David Smeekes, huisarts en werkzaam bij de Hartstichting

Gezondgids 4, 2019

