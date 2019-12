Laseren en staar

Antwoord: Ja, dat kan. De staaroperatie bij gelaserde ogen is gelijk aan die bij niet-gelaserde ogen. Bij een staaroperatie vervangt de arts de troebele ooglens door een implantlens. Voor de sterkte van die implantlens wordt voor de operatie een oogmeting uitgevoerd.

De optimale sterkte hangt ook af van de kromming van het hoornvlies. Omdat die na een laserbehandeling veranderd is, is de berekening voor de sterkte van de implantlens bij gelaserde ogen lastiger. Het is daarom nuttig de hoornvliesmetingen van vóór de laserbehandeling op te vragen bij het lasercentrum. Lukt dat niet, dan is met aangepaste formules alsnog de juiste sterkte van de implantlens te bepalen.

Tjeerd de Faber, oogarts bij Oogziekenhuis Rotterdam

Gezondgids 2, 2019

