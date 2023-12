Lecithinekorrels

Antwoord: Lecithine zit van nature in voeding als eidooier, zuivel, peulvruchten, noten en zaden. Onder de naam E322 wordt de stof ook toegevoegd aan veel producten, zoals margarine en chocolade. Lecithine werkt namelijk als emulgator, een hulpstof om twee stoffen te laten mengen. En als antispatmiddel, bijvoorbeeld in margarine en in andere bak- en braadproducten.

Het lichaam zet lecithine om in choline. Deze stof is indirect betrokken bij de prikkeloverdracht in je hersenen. Hij is nodig voor een gezonde leverfunctie. Een lecithinesupplement heeft geen meerwaarde voor je gezondheid, omdat je niet snel een tekort hebt.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2023

Terug naar het overzicht