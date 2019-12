Vraag: Eten en drinken warm maken in de magnetron is lekker gemakkelijk. Maar laatst waarschuwde mijn zus me dat magnetronstraling vitaminen en mineralen afbreekt. Klopt dat?

Antwoord: De magnetron is de zuinigste manier om eten klaar te maken of op te warmen én de meeste vitaminen blijven behouden. Ideaal dus. Een magnetron verhit eten met microgolven, die niet radioactief en ongevaarlijk zijn. De microgolven brengen alleen de vochtdeeltjes in het eten in beweging, en door de wrijving komt vervolgens warmte vrij. Daardoor warmt het eten veel sneller op dan in een pan of oven.

Ook is er geen of amper water nodig om eten klaar te maken in een magnetron. Hierdoor blijven meer vitaminen behouden dan bij koken in water. Mineralen blijven sowieso goed behouden; die zijn – bij elke bereidingswijze – stabieler dan vitaminen.

Het enige nadeel is dat een magnetron het eten niet gelijkmatig verwarmt. Regelmatig omscheppen is daarom belangrijk, ook om ziekmakende bacteriën geen kans op overleven te geven.

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding & Gezondheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 5, 2018

