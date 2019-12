Mannelijke overgang

Vraag: Klopt het dat mannen ook een overgang hebben door een hormoontekort? En is daar iets aan te doen?

Antwoord: Mannen rond de 50 kunnen worstelen met klachten als vermoeidheid, stemmingswisselingen en minder zin in seks, net als vrouwen rond die leeftijd. Toch is er verschil. Bij vrouwen neemt het geslachtshormoon oestrogeen tijdens de overgang snel af. Bij mannen gaat de afname van het hormoon testosteron geleidelijk. Daarnaast zijn mannelijke ‘overgangsklachten’ niet specifiek voor een testosterontekort. Ook het verouderingsproces of een medische aandoening kunnen de klachten veroorzaken.

Een gezonde leefstijl kan de klachten die bij het ouder worden horen, verminderen. Denk aan afvallen bij overgewicht, gezonder eten en meer bewegen. Bij mannen zonder medische aandoening met een laag testosterongehalte én typische klachten kan een arts eventueel extra testosteron geven. Daarbij moet steeds bekeken worden of de verbetering opweegt tegen de risico’s, zoals een verhoogd risico op prostaatkanker en aderverkalking.

Nicolaas Schaper, internist-endocrinoloog bij Maastricht UMC+

Gezondgids 6, 2019

