Vraag: Vorige keer las ik in de Gezondgids over menstruatiecups. Maar hoe zit het met de siliconen in sommige cups? Zijn die te vergelijken met de siliconen-implantaten die tot gezondheidsklachten kunnen leiden?

Antwoord: Een normaal gebruik van een menstruatiecup geeft geen gezondheidsklachten. Een menstruatiecup is een zacht kunststof kelkje dat je, net als een tampon, inwendig draagt. Het vangt het menstruatiebloed op. De cups worden gemaakt van rubber, siliconen of thermoplastisch elastomeer. Een menstruatiecup kan dus van hetzelfde materiaal gemaakt zijn als siliconen-implantaten, maar is bij een normaal gebruik geen risico voor je gezondheid. Dit houdt in: de menstruatiecup na maximaal 12 uur legen en reinigen voor nieuw gebruik, en na de menstruatie even uitkoken.

Jan Molkenboer, gynaecoloog in het Spaarne Gasthuis

Gezondgids 5, 2018

