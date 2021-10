Antwoord: Micellair water is water met microscopische druppels olie. Je kunt het als huidreiniger gebruiken. Sommige vuildeeltjes lossen beter op in een vette of olieachtige substantie, andere beter in water. De combinatie is daarom ideaal. Doordat de oliedruppels zo klein zijn, dringen ze door in kleine hoekjes en spleten van het huidoppervlak. Dat reinigt intenser dan met baby­olie of een reguliere ‘cleanser’.

Micellair water is huidvriendelijker dan zeep. Zeep lost naast vettig vuil de natuurlijke beschermende vetlaag van de huid een beetje op en kan daardoor irritatie geven. Sommige merken micellair water kunnen overigens ook irriteren. Of dat gebeurt, hangt af van de emulgator en de olie die aan het water zijn toegevoegd. Volgens sommigen hydrateert micellair water de huid, maar dat gebeurt hooguit een heel klein beetje. Micellair water is dus geen vervanging voor een hydraterende crème na het reinigen.

Peter Velthuis, dermatoloog bij het Erasmus MC

Gezondgids 5, 2021

