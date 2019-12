Antwoord: Als water in heel kleine druppeltjes in de lucht terechtkomt en dit water besmet is met de legionellabacterie, kun je door inademing van de druppeltjes besmet raken met legionella. Maar met de juiste technieken is in theorie te voorkomen dat legionellabacteriën in de nevel van mistapparaten belanden. Denk hierbij aan waterzuivering door een zogeheten omgekeerde osmose­installatie en het gebruik van een ozongenerator die de legionellabacteriën in het waterreservoir grotendeels opruimt.

Het risico op besmetting is echter niet totaal uit te sluiten, omdat er altijd gebreken in techniek en onderhoud kunnen voorkomen. Het RIVM pleit daarom voor zogenoemd legionellabeheer bij mistapparaten. Dat houdt in dat er documentatie moet zijn over de mogelijkheid van legionellagroei in een apparaat, en als die er is hoe dat voorkomen kan worden.

Alvin Bartels, onderzoeker Infectiepreventie bij het RIVM

Gezondgids 4, 2019

