Antwoord: Voor onderzoekers is het niet helemaal duidelijk waar nachtmerries precies vandaan komen. Het lijkt er op dat je tijdens je slaap de indrukken van de dag een plek geeft. De beelden in je droom kunnen dus ontstaan door een indrukwekkende ervaring of door iets kleins en onbenulligs. De sfeer en inhoud van je dromen kunnen ook veranderen in een stressvolle periode.

Een nachtmerrie lijkt verder te kunnen ontstaan doordat de dromer vervelende dingen verwacht. Hoe meer negatieve verwachtingen je in het dagelijks leven hebt, hoe groter de kans dat je een nachtmerrie ontwikkelt.

En bij mensen die vaker nachtmerries hebben, worden de verwachtingen vaak ook weer negatiever. De bekende vicieuze cirkel. Er zijn oefeningen om jezelf een beter einde van de nachtmerrie in te beelden, zodat de negatieve verwachting verandert in een positieve.

Jaap Lancee, universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam

Gezondgids 5, 2018

