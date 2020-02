Vraag: Binnenkort ga ik naar de pedicure. Nu adviseerde een vriendin mij om dan even te stoppen met mijn bloedverdunner. Wat is wijsheid?

Antwoord: Het is zeker niet verstandig om te stoppen met antistollingsmiddelen (in dit geval bloedverdunners) voor een pedicurebehandeling. Antistollingsmiddelen worden voorgeschreven door een arts om complicaties rond de bloedtoevoer te voorkomen. Stop nooit zonder overleg met een arts met voorgeschreven medicijnen.

Bij gebruik van antistollingsmiddelen is het aan te raden een medisch pedicure te bezoeken in plaats van een reguliere pedicure. De medisch pedicure is opgeleid om voeten van personen met allerhande medische achtergronden te behandelen. Geef vooraf door aan welke aandoening(en) je lijdt en welke medicijnen je gebruikt, zodat de pedicure de juiste zorg kan geven.

ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure

Gezondgids 1, 2020

