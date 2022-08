Antwoord: In het donker verbruiken planten zuurstof en produceren ze koolstofdioxide (CO2) voor hun energievoorziening. Soms wordt gezegd dat je vanwege die CO2-uitstoot beter geen planten in je slaapkamer kunt houden. In werkelijkheid is dat geen probleem. De CO2-uitstoot van een persoon is namelijk hoger dan die van meer dan 70 kg aan planten (zo’n 280 gemiddelde kamerplanten) in het donker. Het is dus eigenlijk vreemd dat planten in de slaapkamer vragen oproepen, maar een extra persoon in de kamer laten slapen niet.

Daarnaast kunnen planten ongewenste stoffen uit de lucht halen en droge lucht wat minder droog maken. Je slaapkamer ventileren is natuurlijk ook altijd een goed idee.

Bert van Duijn, hoogleraar Instituut Biologie Universiteit Leiden en werkzaam bij Fytagoras

Gezondgids 4, 2022

