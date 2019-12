Röntgenstraling tijdens vliegreis

Antwoord: Iedereen staat dagelijks bloot aan zeer geringe hoeveelheden achtergrondstraling, uitgedrukt in millisievert (mSv). In Nederland ontvangen we ongeveer 2 mSv per jaar, onder meer door straling uit de aarde, het heelal en uit bouwmaterialen als gips en beton. Röntgenstralen gaan in wisselende mate door het menselijk lichaam heen, zoals het zonlicht wel door het vensterglas kan dringen, maar niet door de spijlen in het raam. Er ontstaat een schaduw met de vorm van het raam. Op gelijke wijze toont een röntgenfoto een schaduwbeeld van het onderzochte lichaamsdeel. De röntgenstralen gaan vrijwel ongestoord door lucht in de longen, wat moeilijker door spieren en lever, en het moeilijkst door bot, waar de meeste absorptie optreedt (zonder dat de patiënt radioactief wordt).

De dosis van een gewone röntgenfoto van hart en longen is inderdaad vergelijkbaar met de dosis tijdens een vliegreis naar bijvoorbeeld Indonesië: ongeveer 0,09 mSv.

Herma Holscher, voorzitter Nederlandse vereniging voor Radiologie

Gezondgids 2, april 2014

