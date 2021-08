Vraag: Ik (vrouw van 59) ben in 10 weken 5 kilo kwijtgeraakt. Ik doe 2 tot 3 keer per week een total body-workout met warming-up en cooling-down. Toch blijf ik dagenlang flinke spierpijn houden. Hoe kan dat?

Antwoord: Spierpijn en stijfheid komen vaak voor na een flinke inspanning van een spiergroep die weinig getraind is. Spierpijn is op verschillende manieren te voorkomen. Door frequent te trainen, de intensiteit van trainingen voorzichtig op te voeren en een goede warming-up en cooling-down. En door de spiergroepen die je traint zo veel mogelijk af te wisselen.

Spierherstel is te verbeteren door voldoende koolhydraten en eiwitten te eten. Haal ongeveer 55 tot 65% van je calorie-inname uit koolhydraten en eet dagelijks 1 tot 1,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Het is goed om direct na de krachttraining 20 gram eiwit te nemen. Ook goede slaap is belangrijk.

Het effect is soms pas na een paar maanden merkbaar. Helpt dit allemaal niet, raadpleeg dan een sportarts.

S. Chung, sportarts

Gezondgids 4, 2021

Terug naar het overzicht